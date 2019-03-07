Роскошный аллей-уп Ричардсона на Уайтсайда — в обзоре матча «Шарлотт» — «Майами»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Шарлотт на арене «Спектрум-центр» и завершилась со счётом 91:84 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Хит» Келли Олиник, записавший в актив 22 очка, 11 подборов, 2 перехвата, 1 передачу и 1 блок-шот. Центровой Хассан Уайтсайд набрал 18 очков, собрал 15 подборов и совершил 4 блока. Защитник Джош Ричардсон завершил встречу с 13 очками, 4 результативными передачами и 1 подбором.

Посмотреть видеообзор игры «Шарлотт» — «Майами» можно на «Чемпионате».

«Майами» (30-34) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шарлотт» (29-35) — 10-е.