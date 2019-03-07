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Историческое попадание и эмоции Джеймса — в обзоре матча «Лейкерс» — «Денвер»

Историческое попадание и эмоции Джеймса — в обзоре матча «Лейкерс» — «Денвер»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 115:99 в пользу гостей.

Главным событием игры стало попадание форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, позволившее ему обойти легендарного защитника Майкла Джордана и выйти на четвёртое место по очкам за карьеру в истории НБА. Во время паузы на арене показали видео в честь этого события. Джеймс при просмотре ролика прикрыл лицо полотенцем.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

В игре с «Денвером» Леброн набрал 31 очко, собрал 7 подборов, отдал 7 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот за 31 минуту.

Джеймс: безумие, что я обошёл Майкла Джордана по очкам за карьеру
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