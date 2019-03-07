Джеймс: безумие, что я обошёл Майкла Джордана по очкам за карьеру

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после того, как обошёл Майкла Джордана в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Сейчас Леброн занимает там четвёртое место.

«В детстве я нуждался в каком-то позитивном влиянии и вдохновении. Джордан давал мне всё это. Я наблюдал за ним издалека. Хотел быть похожим на Майкла, хотел совершать броски с отклонением, как Майкл, хотел высовывать язык, как Майкл, хотел носить собственные кроссовки, как Майкл. Хотел, чтобы в какой-то момент дети начали смотреть на меня, как на Джордана. Безумие, что я обошёл его по очкам за карьеру. Это сумасшествие», — приводит слова Джеймса ESPN.

Леброна набрал 32 311 очков за карьеру. Третье место занимает легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант (33 643), лучший результат у бывшего центрового калифорнийцев Карима Абдул-Джаббара (38 387).