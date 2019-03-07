Уолтон: задачи «Лейкерс» на сезон могут измениться

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (99:115).

«Наши цели на сезон могут измениться. Перед «Лейкерс» с самого начала регулярного чемпионата стояла цель попасть в плей-офф и пошуметь там.

Мы полагаемся на многих молодых игроков, так что их развитие было важной частью того, чем нам нужно было заниматься в этом сезоне с прицелом на следующий. Нам был необходим рост и прогресс молодых баскетболистов.

Теперь наши приоритеты могут измениться по мере приближения к концовке кампании, но на этот момент мы пытаемся побеждать», — приводит слова Уолтона Clutch Points.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийская команда одержала 30 побед и потерпела 35 поражений.