21 очко Перри помогло «Нижнему Новгороду» победить «Енисей»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал красноярский «Енисей».

Хозяева великолепно начали встречу и уже в первой четверти практически сняли вопросы о победителе, выиграв её с разницей в 21 очко — 32:11. В дальнейшем подопечные Лукича контролировали происходящее на паркете, и к старту заключительного игрового отрезка их преимущество составляло 26 очков — 72:46. В последней четверти нижегородцы сбавили обороты и позволили «Енисею» сократить отставание, впрочем, на исход встречи это уже повлиять не могло. Победа «Нижнего Новгорода» — 79:64.

Самым результативным в составе победителей стал Кендрик Перри, набравший 21 очко. У «Енисея» 11 очков набрал Д'Анджело Харрисон.