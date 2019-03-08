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21 очко Перри помогло «Нижнему Новгороду» победить «Енисей»

21 очко Перри помогло «Нижнему Новгороду» победить «Енисей»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал красноярский «Енисей».

Хозяева великолепно начали встречу и уже в первой четверти практически сняли вопросы о победителе, выиграв её с разницей в 21 очко — 32:11. В дальнейшем подопечные Лукича контролировали происходящее на паркете, и к старту заключительного игрового отрезка их преимущество составляло 26 очков — 72:46. В последней четверти нижегородцы сбавили обороты и позволили «Енисею» сократить отставание, впрочем, на исход встречи это уже повлиять не могло. Победа «Нижнего Новгорода» — 79:64.

Самым результативным в составе победителей стал Кендрик Перри, набравший 21 очко. У «Енисея» 11 очков набрал Д'Анджело Харрисон.

Единая лига ВТБ
08 марта 2019, пятница. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
79 : 64
(32:11, 16:16, 24:19, 7:18)
Енисей
Красноярск, Россия
Нижний Новгород: Перри - 21, Драгичевич - 18, Узинский - 11, Бабурин - 11, Комолов - 6, Астапкович - 3, Жбанов - 2, Торопов - 2, Хаммер - 2, Черапович - 2, Стребков - 1, Герасимов
Енисей: Харрисон - 11, Викторов - 8, Попов - 8, Комиссаров - 7, Захаров - 6, Янг - 5, Лукашов - 5, Роберсон - 4, Мейерс - 4, Лавников - 3, Митусов - 3, Каныгин
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