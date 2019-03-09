Куртинайтис: «Химки» оказались не готовы провести два сложных матча подряд

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (86:104).

«Прежде всего хочу поздравить «Басконию» с хорошей победой. Без вопросов, сегодня они были сильнее. Также хотел бы немного объяснить ситуацию в нашей команде. Мы играем не в полном составе, так как некоторые игроки травмированы. К тому же в понедельник провели очень тяжёлый матч против ЦСКА в Лиге ВТБ, и игроки оказались не готовы провести два сложных матча подряд. В третьей четверти мы потеряли энергию, так как у нас короткая ротация. В этом и состоит причина поражения.

Ещё один момент — мы не очень физически крепкая и невысокая команда, поэтому и проиграли подбор с разницей 17-42, что также стало ключевым моментом победы «Басконии». Мы попали в очень тяжёлую ситуацию. Впереди сложнейшие матчи, в том числе против ЦСКА, мадридского «Реала» и «Барселоны» на выезде. Будет сложно, но мы по-прежнему в игре и стараемся. Это Евролига, и даже если мы не попадаем в плей-офф, то должны в каждом матче играть на максимуме и пытаться побеждать. Других способов нет», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.