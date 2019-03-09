«Голден Стэйт» разгромил «Денвер», Томпсон набрал 39 очков

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась со счётом 122:105 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, собравший коллекцию из 39 очков, 4 передач, 3 подборов, 2 перехватов и 1 блок-шота. Лёгкий форвард калифорнийцев Кевин Дюрант записал в актив 26 очков, 6 результативных передач, 4 подбора и 2 блока. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 16 очков, собрал 6 подборов, отдал 4 передачи, а также совершил 4 перехвата и 1 блок-шот.

«Голден Стэйт» (45-20) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Денвер» (43-22) занимает второе место.