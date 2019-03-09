Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Произвольная программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» разгромил «Денвер», Томпсон набрал 39 очков

«Голден Стэйт» разгромил «Денвер», Томпсон набрал 39 очков
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась со счётом 122:105 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, собравший коллекцию из 39 очков, 4 передач, 3 подборов, 2 перехватов и 1 блок-шота. Лёгкий форвард калифорнийцев Кевин Дюрант записал в актив 26 очков, 6 результативных передач, 4 подбора и 2 блока. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 16 очков, собрал 6 подборов, отдал 4 передачи, а также совершил 4 перехвата и 1 блок-шот.

«Голден Стэйт» (45-20) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Денвер» (43-22) занимает второе место.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
122 : 105
(30:20, 37:30, 23:25, 32:30)
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 39, Дюрант - 26, Карри - 17, Казинс - 13, Луни - 9, Игуодала - 7, Грин - 4, Маккинни - 3, Йеребко - 2, Ливингстон - 2, Ли, Белл, Кук
Денвер Наггетс: Моррис - 17, Бисли - 17, Йокич - 16, Крэйг - 11, Маррей - 11, Миллсэп - 9, Пламли - 8, Харрис - 6, Томас - 5, Бартон - 5, Вандербилт, Эрнангомес, Уэлш
В «Голден Стэйт» обеспокоены, что Дюрант демонстрирует намерение сменить клуб
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент