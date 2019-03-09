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«Клипперс» одержали четвёртую победу подряд, обыграв «Оклахому-Сити»

«Клипперс» одержали четвёртую победу подряд, обыграв «Оклахому-Сити»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча состоялась в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 118:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс, собравший коллекцию из 40 очков, 7 подборов, 5 передач и 4 перехватов. Форвард калифорнийцев Данило Галлинари записал в актив 34 очка, 6 подборов и 2 результативные передачи. Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 32 очка, собрал 8 подборов, отдал 7 передач и совершил 1 блок-шот.

Победная серия «Лос-Анджелеса» достигла четырёх игр. «Оклахома-Сити» потерпел шестое поражение в последних восьми встречах.

«Тандер» (40-26) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Клипперс» (38-29) — седьмое.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
118 : 110
(36:32, 32:24, 20:28, 30:26)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 40, Галлинари - 34, Зубац - 14, Шамет - 11, Жильжо-Александер - 9, Харрелл - 8, Грин - 2, Торнвелл, Уоллес, Робинсон, Темпл, Беверли, Чендлер
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 32, Джордж - 15, Шрёдер - 15, Моррис - 12, Грант - 12, Ноэль - 6, Надер - 6, Адамс - 6, Фергюсон - 6, Фелтон, Грэнтем, Паттерсон
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