Мощный данк Дюранта и роскошная передача Пола — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки игроков «Юты Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелла, форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, центрового «Даллас Маверикс» Салаха Межри, форварда «Оклахома-Сити Тандер» Абделя Надера, разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Коллина Секстона и форварда «Шарлотт Хорнетс» Марвина Уильямса, роскошные передачи разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола и лидера «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, а также эффектный проход защитника «Рокетс» Джеймса Хардена.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

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