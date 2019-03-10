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Маркус Моррис: Кайри Ирвинг вывел «Бостон» на новый уровень

Маркус Моррис: Кайри Ирвинг вывел «Бостон» на новый уровень
Баскетбол / НБА

Мощный форвард «Бостон Селтикс» Маркус Моррис отметил вклад разыгрывающего Кайри Ирвинга в успехи команды.

«Энергия Ирвинга вывела нас на другой уровень. Он прекрасно играет за «Бостон». Сейчас все говорят, что он хочет уйти, и прочую ерунду. Но Кайри является лидером команды и отлично справляется с этой ролью», — приводит слова Морриса Boston Globe.

Ирвинг перешёл в «Бостон» из «Кливленд Кавальерс» в результате обмена в межсезонье 2017 года. В прошлом сезоне «Селтикс» заняли 2-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и после травмы Кайри в плей-офф дошли до финала конференции, где в семи матчах уступили «Кливленду». На данный момент команда занимает 5-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 41-26.

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