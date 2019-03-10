Леброн Джеймс: знал, во что ввязываюсь, когда переходил в «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил, что знал, на что идёт, когда переходил в калифорнийскую команду.

«Лейкерс» (30-36) идут на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции и имеют небольшие шансы выйти в плей-офф. В восьми предыдущих сезонах Леброн неизменно играл в финальной серии НБА.

«Мы проходим через испытания, но я знал, во что ввязываюсь. Чего я не ожидал, так это того, что в ключевой период сезона пропущу пять с половиной недель из-за травмы. Также я не ожидал, что другой мозг команды — Рэджон Рондо — тоже пропустит этот отрезок. Это ударило по нашей команде», — цитирует Джеймса ESPN.

Леброн подписал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт в прошлое межсезонье. Перед дедлайном на обмены организация предприняла неудачную попытку организовать обмен с участием форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.