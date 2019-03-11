Деррик Джонс вколотил сверху после аллей-упа, поймав мяч в трёх метрах от кольца

Лёгкий форвард «Майами Хит» Деррик Джонс-младший исполнил невероятный данк в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс». Во время быстрой контратаки «Майами» центровой Бэм Адебайо выполнил наброс, а Джонс поймал мяч в трёх метрах от кольца и в полёте мощно вколотил его сверху одной рукой.



Встреча завершилась домашним поражением «Майами» со счётом 104:125. Форвард в ней набрал 4 очка и отдал результативную передачу за 24 минуты.



Джонс участвовал в конкурсе данков в рамках Звёздного уик-энда НБА в сезоне-2016/17. Он вышел в финальный раунд и занял в нём второе место, уступив только Гленну Робинсону.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.