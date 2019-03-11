Керр: поражение от «Финикса» – это карма

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр не стал оспаривать закономерность неудачи в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс».



«Это карма. В том смысле, что когда команда не заслуживает победы с точки зрения энергии, выполнения установки и взаимодействия, то и мяч не летит в кольцо. Мне нравится это в баскетболе. Всё нужно заслуживать. Заслуживать очки, подборы, победы. Мы на этот раз успеха не заслужили», – приводит слова Керра San Jose Mercury News.



Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 111:115. Оно стало для команды четвёртым в шести последних играх. На данный момент она занимает первое место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 45-21.

Стивен Карри: в прошлом сезоне дела у «Голден Стэйт» были намного хуже