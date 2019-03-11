Возможно, что Керр во время игры с «Санз» сказал, что его «достало дерьмо Грина»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр был пойман в кадр, разговаривающим с одним из его помощников во время матча его команды с «Финикс Санз». Предположительно он критиковал баскетболиста «Уорриорз» Дэймонда Грина.

Судя по движениям его губ, Керр сказал, что его «достало всё это дерьмо от Дрэймонда».

Соответствующее видео можно посмотреть в «твиттере» Hoop Central.

Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 111:115. Оно стало для команды четвёртым в шести последних играх. На данный момент она занимает первое место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 45-21.

После матча Стив Керр заявил, что поражение «Уорриорз» «Финиксу» — это карма.