Ибака подрался с Криссом во время матча

Центровой «Торонто Рэпторс» Серж Ибака и мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Маркис Крисс подрались во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Инцидент произошёл в конце третьей четверти. Игроков пришлось разнимать одноклубникам, тренерам и рефери. Судьи удалили с паркета обоих участников конфликта.

Видео можно посмотреть на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Матч завершился победой «Кавальерс» со счётом 126:101. Крисс за 14 минут игрового времени собрал 3 подбора и совершил 1 блок-шот. Ибака записал в актив 8 очков, 7 подборов и 1 блок-шот за 17 минут.

«Торонто» (48-20) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кливленд» (17-50) — 14-е.