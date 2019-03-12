Уэстбрук пригрозил избить болельщика «Юты» и его жену

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук во время выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» вступил в словесную перепалку с болельщиком команды из Солт-Лейк-Сити.

Инцидент произошёл во второй четверти, когда Уэстбрук отдыхал на скамейке запасных. Слова фаната взбесили лидера «Тандер». Игрок в ответ сказал, что побьёт его.

«Клянусь богом, я тебя изобью. Тебя и твою жену», — сказал Расселл.

Видео доступно на странице журналиста Эрика Вудьярда в «Твиттере».

Матч завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 98:89. Уэстбрук за 37 минут игрового времени набрал 23 очка, собрал 11 подборов, отдал 8 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.