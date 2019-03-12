«Лейкерс» подписали контракт с А. Ингрэмом

«Лос-Анджелес Лейкерс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Андре Ингрэмом. Соглашение рассчитано на 10 дней.

33-летний Ингрэм выступает за фарм-команду «Лейкерс» в G-лиге. В минувшем сезоне 16-кратные чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации вызвали защитника на две заключительные игры регулярного чемпионата. В первой встрече Андре набрал 19 очков, а во второй — 5.

Фото доступно на странице «Лейкерс» в «Инстаграме».

«Лос-Анджелес» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 66 матчах калифорнийская команда одержала 30 побед и потерпела 36 поражений. В следующей игре подопечные Люка Уолтона на выезде будут противостоять «Чикаго Буллз». Встреча состоится 13 марта и начнётся в 3:00 мск.