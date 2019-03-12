Фанат «Юты»: я и моя жена не говорили в адрес Уэстбрука ничего оскорбительного

Болельщик «Юты Джаз» утверждает, что во время словесной перепалки с разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком не говорил игроку никаких ругательств.

Ранее Расселл заявил, что фанат и его жена сказали ему: «Встань на колени, как ты привык это делать». Лидер «Тандер» воспринял это как оскорбление на расовой почве, после чего пригрозил избить обидчика и его спутницу.

«Я сказал Уэстбруку: «Сядь и охлади свои колени». Не говорил в его адрес никаких ругательств. Все, кто сидел рядом со мной, это подтвердят. Моя жена тоже не сказала ему ничего оскорбительного», — приводит слова фаната Clutch Points.

Видео доступно на странице журналиста Эрика Вудьярда в «Твиттере».

В матче с «Ютой» (98:89) Расселл за 37 минут игрового времени набрал 23 очка, собрал 11 подборов, отдал 8 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.