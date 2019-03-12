Ибака отстранён от выступлений на три матча, Крисс — на один

Сегодня, 12 марта, в регулярном чемпионате НБА состоялась встреча между «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс». В ходе матча на паркете случился скандальный эпизод. В конце третьей четверти центровой «Торонто Рэпторс» Серж Ибака и мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Маркис Крисс подрались. Игроков пришлось разнимать одноклубникам, тренерам и рефери. Судьи удалили с паркета обоих участников конфликта.

После рассмотрения эпизода руководство лиги вынесло вердикт нарушителям. Серж Ибака будет дисквалифицирован на три матча, в то время как Крисс отстранён от выступлений на одну игру, сообщает официальный сайт НБА.

Крисс отбудет наказание в ночь с 12 на 13 марта мск, когда его команда сыграет с «Филадельфией Севенти Сиксерс». В этом матче «Кливленду» также не поможет Кевин Лав.