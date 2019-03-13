Болельщику, оскорбившему Уэстбрука, запретили посещать матчи «Юты»

«Юта Джаз» запретила фанату команды, оскорбившему разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука во время недавнего матча регулярного чемпионата НБА, посещать домашние игры команды.

«Мы провели расследование инцидента, изучив видео и опросив свидетелей. Запрет основан на чрезмерных и унизительных словесных оскорблениях в адрес игрока со стороны болельщика. «Юта» не станет терпеть непристойное поведение фанатов. В нашей игре нет места оскорблению личности и неуважению», — говорится в заявлении «Джаз».

Ранее Уэстбрук заявил, что болельщик и его жена сказали ему: «Встань на колени, как ты привык это делать». Лидер «Тандер» воспринял это как оскорбление на расовой почве, после чего пригрозил избить обидчика и его спутницу.