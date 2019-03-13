Кузма: попробуем получать удовольствие в последних матчах сезона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма рассказал, с каким настроем его команда подходит к оставшимся матчам регулярного чемпионата.

«Когда проигрываешь, трудно получать удовольствие от баскетбола. На площадке все напряжены, но важно просто получать удовольствие. Нужно играть так, как мы играли в школе или колледже. Думаю, у нас это получится в следующих 15 матчах. Мы не можем просить о большем», — приводит слова Кузмы Clutch Points.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 67 встречах калифорнийская команда одержала 31 победу и потерпела 36 поражений.

В следующем матче соперником «Лос-Анджелеса» будет «Торонто Рэпторс». Игра состоится на домашнем паркете канадского клуба 15 марта и начнётся в 3:00 мск.