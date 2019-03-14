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Б. Дэвис: Коби смог бы вывести «Лейкерс» в плей-офф, это же чёртов Брайант

Б. Дэвис: Коби смог бы вывести «Лейкерс» в плей-офф, это же чёртов Брайант
Баскетбол / НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Бэрон Дэвис считает, что экс-защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант смог бы завершить регулярной чемпионат в первой восьмёрке Западной конференции с нынешним составом калифорнийцев, если бы был на месте форварда Леброна Джеймса.

«Думаю, Коби смог бы вывести эту команду в плей-офф. Не стоит во всём винить Леброна. Мне кажется, «Лейкерс» отошли от того, что изначально пытались сделать. Но у Коби всё бы получилось. Это же чёртов Коби Брайант», — приводит слова Дэвиса TMZ.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 67 встречах калифорнийская команда одержала 31 победу и потерпела 36 поражений.

В следующем матче соперником «Лос-Анджелеса» будет «Торонто Рэпторс». Игра состоится на домашнем паркете канадского клуба 15 марта и начнётся в 3:00 мск.

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