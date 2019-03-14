Клубы Единой лиги ВТБ будут получать деньги от РФБ за молодых российских игроков

Российская федерация баскетбола (РФБ) начнёт стимулировать команды Единой лиги ВТБ давать больше игрового времени молодым спортсменам. Об этом рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Если российский игрок, не достигший 23 лет, будет проводить на площадке 20 и более минут за игру в среднем по сезону, то за каждого такого баскетболиста клуб получит денежное поощрение от РФБ. Его размер сейчас обсуждается и может составить несколько миллионов рублей. Проект запустят в сезоне-2019/20.

«В следующем сезоне мы решили стимулировать клубы Единой лиги. Наша задача, чтобы молодые баскетболисты получали больше игрового времени.

Мы могли настаивать на введении более жёсткого лимита на легионеров. Но принудительно заставлять клубы ставить в состав россиян — не всегда работает. Менеджеры команд будут искать какие-то выходы, чтобы обойти лимит. В случае поощрений команда может быть заинтересована в том, чтобы развивать местного игрока. А это позволит получить больше кандидатов для национальной сборной.

Возможно, это будет небольшая сумма для наших грандов. Но для других команд вполне хороший стимул, чтобы наигрывать собственных воспитанников, возможно, где-то даже искусственно», — приводят слова Кириленко «Известия».