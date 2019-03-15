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Джеймс: ограничение игрового времени является испытанием для меня

Джеймс: ограничение игрового времени является испытанием для меня
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» рассказал, как он адаптируется к уменьшению проводимого на площадке времени по инициативе клуба.

«Ограничение игрового времени является психологическим испытанием для меня, поскольку я не привык подолгу сидеть на скамейке, особенно когда полностью здоров. Но такой курс до конца сезона взяло руководство с учётом нашего неудачного выступления», – приводит слова Джеймса ESPN.

Очередная встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 98:111. Форвард в ней набрал 29 очков, совершил 4 подбора, отдал 6 передач и сделал перехват за 32 минуты. В среднем в сезоне он проводил на площадке по 35 минут.

29 очков Джеймса не помешали «Торонто» обыграть «Лейкерс»
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