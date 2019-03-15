Болельщики «Индианы» подшутили над фирменнными кроссовками Пола Джорджа

Болельщики «Индиана Пэйсерс» вновь недоброжелательно встретили форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, который ранее выступал за их команду. Во время матча регулярного чемпионата НБА они вначале освистали игрока, а затем скандировали в его адрес «Нам хорошо и без тебя», а также «Зайон ненавидит тебя». Последний лозунг являлся намёком на то, что предполагаемый первый номер драфта нынешнего год форвард команды университета Дьюк Зайон Уильямсон получил травму из-за того, кто у него порвалась кроссовка из фирменной линии спортивной обуви Джорджа.



«Думаю, меня встретили более доброжелательно, чем в первый раз. Мне кажется ажиотаж угасает», – прокомментировал ситуацию ESPN Джордж.



Встреча завершилась выездным поражением «Оклахома-Сити» со счётом 106:108.

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