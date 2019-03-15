Блатт не знал о решении «Олимпиакоса» не играть против «Панатинаикоса»

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт прокомментировал решение его клуба не играть в воскресном матче чемпионата Греции против «Панатинаикоса».

«Олимпиакос» отказался играть с «Панатинаикосом», так как руководство чемпионата Греции назначило на матч трёх греческих судей.

«Впервые слышу об этом. Мне нужно обсудить это с руководством, потому что я не слышал об этом раньше. Если это решение нашего руководства, то я его поддерживаю. Просьба ставить иностранных судей — это не редкость в европейском баскетболе. Есть лиги, где это норма. И на это есть причина. Потому что в течение ряда лет в Греции возникают серьёзные проблемы с доверием, поэтому руководство «Олимпиакоса» решило принять меры», — цитирует Блатта Eurohoops.