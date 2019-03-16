Итудис — о поражении от «Панатинаикоса»: порой, в баскетболе многое решает удача

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от поражений своей команды в матче с «Панатинаикосом» в 26-м туре регулярного чемпионата Евролиги, посетовав на отсутствие удачи.

«Поздравляю «Панатинаикос» с победой. Эта игра могла повернуться и в нашу сторону. Нам не хватило собранности в конце матча. И я говорю не только о последнем владении. Мы могли закончить эту игру более спокойно, ведь у нас было «+7» после четырёх очков в одной атаке. В принципе, в такой плотной игре наше преимущество в 9-10 очков, которое было в некоторые моменты по ходу матча, можно считать хорошим. Но мы каждый раз позволяли сопернику вернуться в игру слишком легко.

В большом перерыве говорили о том, что нам нужно было атаковать более умно, лучше двигать мяч. Нам это в принципе удалось. Но в великой игре, в баскетболе, которым мы занимаемся, порой многое решает удача. Мы не будем тыкать пальцами друг в друга, разберём ошибки и продолжим идти к цели", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.