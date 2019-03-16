Рефери одновременно удалил Д. Риверса и Д. Бойлена до конца матча

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс и его коллега из «Чикаго Буллз» Джим Бойлен повздорили во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Инцидент произошёл в конце третьей четверти. Специалисты что-то сказали друг другу, после чего рефери принял решение удалить обоих участников конфликта.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Встреча завершилась со счётом 128:121 в пользу калифорнийского клуба. Игра проходила в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр».

«Клипперс» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В 70 матчах команда Риверса одержала 40 побед и потерпела 30 поражений. «Чикаго» с результатом 19-51 занимает 13-е место на Востоке.