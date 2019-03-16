«Милуоки» установил два исторических достижения в матче с «Майами»

«Милуоки Бакс» сумел обыграть «Майами Хит» со счётом 113:98 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, несмотря на 20-очковое отставание после первой половины (42:62).

«Милуоки» до игры с «Майами» сумел выиграть одну встречу из 100, когда отставал на 20 и более очков на момент большого перерыва. При этом на выезде команда из штата Висконсин не добыла ни одной победы, оказавшись в такой ситуации 77 раз.

Первый раз «Бакс» отыграли 20-очковое отставание во второй половине домашнего матча с «Нью-Йорк Никс», который состоялся 18 февраля 1972 года. Тогда «Милуоки» проигрывал после первых двух четвертей со счётом 52:72, но в итоге одержал победу — 124:123.

«Бакс» также стали первой командой в истории НБА, которая выиграла встречу с разницей в 15 и более очков после как минимум 20-очкового отставания на момент большого перерыва.