Хэйворд и Хорфорд получили травмы в матче с «Атлантой»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд из-за растяжения шеи был вынужден покинуть площадку во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN. Его травма стала результатом столкновения с мощным форвардом соперника Джоном Коллинзом.



Кроме того, в третьем периоде повреждение колена получил мощный форвард «Бостона» Эл Хорфорд, но он позднее сумел вернуться на паркет.

Участие обоих игроков в следующем матче с «Денвер Наггетс» находится под вопросом.

Встреча завершилась домашней победой «Селтикс» со счётом 129:120. Хэйворд в ней успел провести на площадке всего одну минуту. Хорфорд записал в актив 9 очков, 6 подборов, 3 передачи и один блок-шот за 28 минут.