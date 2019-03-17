Си Джей Макколлум не доиграл матч с «Сан-Антонио» из-за травмы ноги

Стартовый атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум из-за травмы левого колена был вынужден покинуть площадку в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN. Он получил повреждение, неудачно приземлившись после столкновения в воздухе с центровым соперника Якобом Пёлтлем во время прохода.



Рентгеновское обследование не выявило у Макколлума переломов. Теперь ему предстоит пройти МРТ, чтобы выяснить степень серьёзности повреждения.



Выездная встреча завершилась поражением «Портленда» со счётом 103:108. Защитник успел набрать 10 очков, совершить 3 подбора и отдать 5 передач за 23 минуты. Его средние показатели в текущем сезоне составляют 21,3 очка и 4 подбора за 34 минуты.

«Сан-Антонио», «Денвер» и «Юта» добились домашних побед