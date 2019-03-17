Элфрид Пэйтон – пятый игрок в истории НБА, оформивший четыре трипл-дабла подряд

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Элфрид Пэйтон набрал 16 очков, совершил 13 подборов и отдал 16 результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс», после того как оформил по трипл-даблу в каждой из трёх предыдущих встреч. При этом во всех них «Нью-Орлеан» уступил. Таким образом, он стал пятым игроком в истории лиги, записавшим в актив серию из четырёх матчей с трипл-даблами. Ранее это удавалось только Мэджику Джонсону, Майклу Джордану, Расселлу Уэстбруку и Джеймсу Хардену.



Встреча завершилась домашним поражением «Нью-Орлеана» в овертайме со счётом 136:138. Пэйтон в ней также сделал один перехват за 37 минут.



Этот трипл-дабл стал 15-м за пятилетнюю карьеру Пэйтона в НБА.

«Вашингтон» обыграл «Мемфис», «Нью-Орлеан» в овертайме уступил «Финиксу»