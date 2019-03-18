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Люк Уолтон: Леброн Джеймс заслужил право бросать, когда он считает нужным

Люк Уолтон: Леброн Джеймс заслужил право бросать, когда он считает нужным
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон считает себя не вправе предъявлять претензии форварду Леброну Джеймсу за низкую реализацию бросков с игры в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс».

«Джеймс – один из лучших игроков в истории баскетбола. Он прекрасно понимает, как выбирать время и позицию для броска. Леброн заслужил право атаковать тогда, когда он считает нужным. В отличие от молодых баскетболистов, которым нужно рисовать комбинации и объяснять, в каких ситуациях стоит бросать, а в каких – нет», – приводит слова Уолтона ESPN.

Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 123:124. В четвёртой четверти Джеймс реализовал только 4 из 15 атак с игры, а его потенциально победный бросок за 2,3 секунды до финальной сирены был накрыт.

Джеймс провёл худшую четверть в карьере, промахнувшись 11 раз
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