Роскошная передача Карри и мощный данк Богута — в обзоре «Спёрс» — «Уорриорз»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Сан-Антонио на арене «Эйти-энд-Ти-центр» и завершилась со счётом 111:105 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Спёрс» Демар Дерозан, записавший в актив 26 очков, 9 подборов, 8 передач и 1 перехват. Разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри набрал 25 очков, отдал 8 результативных передач, собрал 7 подборов, а также совершил 3 перехвата и 1 блок-шот. Центровой Эндрю Богут собрал коллекцию из 7 очков, 7 подборов, 1 передачи и 1 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Голден Стэйт» (47-22) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Сан-Антонио» (42-29) занимает пятое место.