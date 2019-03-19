Попадание Карри со своей половины площадки — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Чикаго Буллз» Робина Лопеса и Шакила Харрисона, форварда «Кливленд Кавальерс» Анте Жижича, центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича и форварда «Даллас Маверикс» Максимилиана Клебера, роскошные передачи разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Даррена Коллисона и защитника «Маверикс» Джейлена Брансона, эффектные аллей-упы разыгрывающего «Майами Хит» Горана Драгича на форварда Деррика Джонса, баззер-битер лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри со своей половины площадки, а также историческое попадание форварда «Далласа» Дирка Новицки.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.