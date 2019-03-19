Ведищев — о смене тренера: в решающий момент сезона «Локо» забуксовал

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал последние перестановки на тренерском мостике команды. Напомним, что Владе Йованович покинул пост главного тренера, а его место занял американский специалист Боб Доневалд.

«Боб Доневалд добивался серьёзных успехов на уровне сборных и имеет опыт работы в НБА. Рассчитываем, что он поможет «Локо» добиться тех серьёзных задач, которые стоят перед командой в Лиге ВТБ. Мы благодарим Владе Йовановича за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере.

На определённом этапе он придал нам стабильности и добился вместе с «Локо» важных побед. Но на решающем отрезке сезона команда забуксовала и не показала результата. В последнее время нам не хватало нужных тактических решений, сплочённости и взаимопонимания, которые необходимы для побед в ключевых матчах», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».