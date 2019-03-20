Итудис: ЦСКА было важно реабилитироваться за поражение от «Панатинаикоса»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (80:78).

«Поздравляю игроков с победой. Не знал, что у «Эфеса» была серия из семи домашних побед, но соперники заслуживают похвалы, ведь игра могла повернуться по-другому. Хотя в ключевые моменты мы владели лидерством и контролировали большую часть матча. Но у хозяев хватало мастерства, чтобы попадать ключевые броски и возвращаться в игру.

Последнее владение – это не обязательно самый важный момент, это следствие того, что происходило с первой секунды до 40-й минуты. Каждый сыграл важную роль, ведь у нас есть и снайперы, и те, кто может идти в проход, и соперникам пришлось ко всем относиться с уважением. Кори стал автором ключевого мяча, но он был не первой опцией в атаке. У нас вообще было четыре опции. Мы выбрали последнюю, которая шла через передачу мяча из рук в руки, и Кори попал важнейший бросок. Но для нас как команды было важнее реабилитироваться после плохого, ниже наших стандартов выступления против «Панатинаикоса», поражения под сирену. И у нас на скамейке нашёлся игрок, Иван Ухов, который очень помог. Так что, мы видим статистику, знаем, кто внёс большой вклад, но Иван здорово помог со скамейки, так что поздравляю команду.

Победа – это всегда здорово, но двойная неделя есть двойная неделя. Это типичная игра Евролиги, каждая – как финальная. Уважаем «Эфес», а что касается «Фенербахче», они лидеры лиги, и это о многом говорит. Они показывают стабильно хороший баскетбол, обладают классными игроками и отличным тренером. Нам предстоит ещё один сложнейший матч», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.