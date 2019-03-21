Мощный данк Дончича и попадание Новицки — в обзоре матча «Портленд» — «Даллас»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась со счётом 126:118 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, собравший коллекцию из 33 очков, 12 передач, 5 подборов и 2 перехватов. Форвард «Маверикс» Лука Дончич записал в актив 24 очка, 6 результативных передач и 5 подборов. Ветеран техасцев Дирк Новицки набрал 3 очка, собрал 2 подбора и совершил 1 блок-шот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Портленд» (44-27) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» (28-43) — 14-е.