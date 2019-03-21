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Трёхочковые Секстона и Кларксона — в обзоре матча «Кливленд» — «Милуоки»

Трёхочковые Секстона и Кларксона — в обзоре матча «Кливленд» — «Милуоки»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Кливленде на «Куикен Лоанс-Арене» и завершилась со счётом 107:102 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, собравший коллекцию из 26 очков, 12 подборов, 1 передачи, 1 перехвата и 1 блок-шота. Разыгрывающий «Кавальерс» Коллин Секстон записал в актив 25 очков, 3 результативные передачи и 2 подбора. Защитник Джордан Кларксон набрал 23 очка, собрал 5 подборов, отдал 2 передачи и совершил 2 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Милуоки» (53-19) возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Кливленд» (19-53) занимает 14-е место.

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