Лиллард: я один из лучших игроков НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что является не только одним из лучших защитников Национальной баскетбольной ассоциации, но и одним из сильнейших игроков, если учитывать все позиции.

«Я один из лучших игроков НБА. Назовите мне причину, почему я не могу так говорить. Это не просто красивые слова. Это факты», — приводит слова Лилларда пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне Дэмьен набирает 26,3 очка, отдаёт 6,7 передачи, собирает 4,5 подбора, а также совершает 1,2 перехвата и 0,4 блок-шота за 35,4 минуты в среднем за игру.

«Портленд» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В 71 матче регулярного чемпионата команда из штата Орегон одержала 44 победы и потерпела 27 поражений.