Стив Керр: Клэй Томпсон заслуживает места в оборонительной сборной сезона

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после матча регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» обратил внимание на эффективную игру в обороне атакующего защитника команда Клэя Томпсона.



«Действия Томпсона в защите вынуждают соперников менять схемы нападения. Я не знаю, как это можно измерить количественно. Но, с моей точки зрения, Клэй безусловно заслуживает места в оборонительной сборной сезона», – приводит слова Керра ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 112:89. Томпсон в ней набрал 18 очков, совершил 8 подборов, отдал 4 передачи, сделал 1 перехват и поставил 1 блок-шот за 29 минут.



В текущем сезоне «Уорриорз» пропускают по 111,4 очка в среднем за игру и занимают 16-е место в лиге по этому показателю.

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