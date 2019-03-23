Шикарные проходы Адетокунбо — в видеообзоре матча «Милуоки» — «Майами»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Милуоки на арене «Файсерв-форум» и завершилась со счётом 116:87 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо, собравший коллекцию из 27 очков, 8 подборов, 7 передач, 2 блок-шотов и 1 перехвата. Форвард Крис Миддлтон набрал 18 очков, отдал 10 результативных передач, собрал 8 подборов и совершил 1 перехват. Защитник «Хит» Дуэйн Уэйд записал в актив 12 очков, 3 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Милуоки» (54-19) возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Майами» (35-37) занимает восьмое место.