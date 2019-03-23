Попадание Кузмы с середины площадки и трёхочковый Хардена — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелы, форварда «Кливленд Кавальерс» Ларри Нэнса-младшего и новичка «Нью-Йорк Никс» Митчелла Робинсона, дальний трёхочковый бросок защитника «Рокетс» Джеймса Хардена и попадание форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы с середины площадки.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом минувшего игрового дня стал Харден, набравший 61 очко в домашнем матче с «Сан-Антонио Спёрс» (111:105). 29-летний защитник реализовал 19 бросков с игры из 34, включая 9 трёхочковых из 13.