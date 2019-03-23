Стивен Эй Смит: неуважение к Джеймсу достигло немыслимых размеров

Журналист ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал слух, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не хочет, чтобы в команде был сильный тренер, который давал бы ему указания. Ранее в СМИ появилась информация, что по этой причине главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс отказался от идеи подписания контракта с «Лейкерс» предстоящим летом.

«Неуважение к Леброну достигло немыслимых размеров. Зачем говорить, что он не хочет, чтобы его тренировали? Нужно понимать, что Джеймс является очень умным игроком. Чтобы тренировать его, специалист должен обладать соответствующим уровнем баскетбольного интеллекта. В плане понимания игры Леброн превосходит большинство людей.

Тренер не только говорит баскетболистам, что делать на площадке, но и требует, чтобы они делали это именно так, как он скажет. А ещё он должен учить их. Знает ли Джеймс больше, чем большинство тренеров? Да, несомненно. Но люди начинают говорить, что он не принимает указаний тренеров. А зачем ему эти указания? Здесь нет никакой проблемы. Он не пытается проявить неуважение таким образом.

Сейчас говорят, что Леброн приехал в Голливуд, ему нет дела до побед и он всем показывает средний палец. Это неправда. Грег Попович и Пэт Райли никогда не говорили о Джеймсе в таком ключе. Все лучшие тренеры в истории НБА хотели бы тренировать Леброна. Да, он впервые за долгое время пропустит плей-офф. Но критика в его сторону достигла невероятных размеров. Это несправедливо», — сказал Смит в эфире телеканала ESPN.