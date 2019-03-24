«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет

«Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Даллас Маверикс» на своей площадке со счётом 91:126 в матче регулярного чемпионата НБА. Это поражение стало для «Голден Стэйт» самым крупным домашним за последние 12 лет, после того как в сезоне-2006/07 они проиграли на своей арене «Сан-Антонио Спёрс» — 89:126.



С тех пор в составе «Уорриорз» не осталось ни одного игрока. Главным тренером команды тогда был Дон Нельсон, генеральным менеджером – Крис Муллин, а ведущими баскетболистами – Бэрон Дэвис, Эл Харрингтон, Стивен Джексон, Монте Эллис и Джейсон Ричардсон.



Сезон-2006/07 «Голден Стэйт» закончил на 8-м месте в Западной конференции с соотношением побед и поражений 42-40. В плей-офф «Уорриорз» вначале сенсационно выбили лучшую команду конференции «Даллас Маверикс» — 4-2, а затем уступили «Юта Джаз» — 1-4.

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