Дюрант: в разгроме «Голден Стэйт» «Далласом» нет ничего необычного

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не видит ничего сенсационного в крупном поражении команды на своей площадке от аутсайдера, «Даллас Маверикс», в матче регулярного чемпионата НБА.



«В случившемся нет совершенно ничего необычного. Думаю, всем игрокам, присутствующим сейчас в раздевалке, и раньше приходилось с треском проигрывать дома. Понимаю, наши ощущения несколько иные с учётом того, как много мы побеждали в последние годы. Но это же НБА. Каждый здесь и одерживал выдающиеся победы, и терпел разгромные поражения. К счастью, уже завтра нам предстоит следующая встреча», – приводит слова Дюранта ESPN.



Матч завершился домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 91:126. Так крупно команда не проигрывала на своей площадке с сезона-2006/07.

«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет