«Хьюстон» стала седьмой командой НБА, досрочно вышедшей в плей-офф

«Хьюстон Рокетс» стал седьмой командой НБА, досрочно обеспечившей себе выход в плей-офф. После победы над «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 113:90 «Хьюстон» добился соотношения побед и поражений 47-27 и таким образом гарантировал себе место не ниже 8-го по итогам регулярного чемпионата. На данный момент он занимает 3-ю строчку в Западной конференции.



«Рокетс» сыграют в плей-офф седьмой год подряд. За этот период они дважды доходили до финала Западной конференции, один раз останавливались в во втором раунде и три раза прекращали борьбу после первого раунда.



Ранее место в плей-офф обеспечили себе «Милуоки Бакс», «Торонто Рэпторс», «Филадельфия Сиксерс» и «Индиана Пэйсерс» в Восточной конференции, а также «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс» в Западной.

«Хьюстон» разгромил «Нью-Орлеан», «Бостон» проиграл «Сан-Антонио»