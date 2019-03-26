Кидд претендует на пост главного тренера «Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассмотрит кандидатуру Джейсона Кидда, если решит сменить главного тренера в межсезонье, сообщает ESPN.

Сейчас наставником калифорнийского клуба является Люк Уолтон. Ожидается, что по окончании нынешнего сезона 38-летний специалист будет отправлен в отставку.

Последним местом работы Кидда был «Милуоки Бакс», который он тренировал с 2014 по 2018 год. До этого он в течение одной кампании возглавлял «Бруклин Нетс».

Джейсон также претендует на должность главного тренера баскетбольной команды Калифорнийского университета в Беркли.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 73 матчах регулярного чемпионата НБА команда одержала 32 победы и потерпела 41 поражение.