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Кидд претендует на пост главного тренера «Лейкерс»

Кидд претендует на пост главного тренера «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассмотрит кандидатуру Джейсона Кидда, если решит сменить главного тренера в межсезонье, сообщает ESPN.

Сейчас наставником калифорнийского клуба является Люк Уолтон. Ожидается, что по окончании нынешнего сезона 38-летний специалист будет отправлен в отставку.

Последним местом работы Кидда был «Милуоки Бакс», который он тренировал с 2014 по 2018 год. До этого он в течение одной кампании возглавлял «Бруклин Нетс».

Джейсон также претендует на должность главного тренера баскетбольной команды Калифорнийского университета в Беркли.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 73 матчах регулярного чемпионата НБА команда одержала 32 победы и потерпела 41 поражение.

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