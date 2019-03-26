Кидд: трудно ответить «Лейкерс» отказом

Бывший главный тренер «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс». Кандидатуру 46-летнего специалиста также рассматривает Калифорнийский университет в Беркли.

«Я готов работать на любом уровне. Калифорнийский университет — отличное заведение. Посмотрим, что произойдёт. Приятно, что во мне заинтересованы. Значит, я делаю всё правильно. Год без работы помог разобраться с некоторыми вещами и восстановиться.

Надо дождаться окончания сезона и посмотреть, какие появятся возможности. «Лейкерс»? Это один из лучших клубов в мире. Любому игроку или тренеру трудно ответить отказом, если поступает предложение представлять их цвета, потому что они всегда нацелены на титулы.

У «Лейкерс» молодая команда. К ним присоединился Леброн Джеймс и ускорил все процессы. Он хочет побеждать уже сейчас, но для этого нужно время», — приводит слова Кидда ESPN.