Видеообзор разгромного поражения «Филадельфии» в матче с «Орландо»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Орландо на арене «Эмвей-центр» и завершилась со счётом 119:98 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич, собравший коллекцию из 28 очков, 11 подборов и 4 передач. Защитник Эван Фурнье записал в актив 24 очка, 7 результативных передач и 2 перехвата. Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 20 очков, собрал 10 подборов, отдал 2 передачи и совершил 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из штата Пенсильвания в 74 матчах одержала 47 побед и потерпела 27 поражений. «Орландо» (36-38) — на девятом месте.